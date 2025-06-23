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Российские войска продвинулись на фронте: какие территории захватили
Враг продвинулся на нескольких направлениях. Что об этом известно?
По последним данным, российские войска совершили продвижение на нескольких участках фронта. Эти изменения в линии столкновения наблюдаются в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает DeepStateMap.
Основные направления продвижения врага
Возле Клищиевки: продвижение врага зафиксировано вблизи населенного пункта Клищиевка, расположенного к югу от Бахмута. Этот участок остается одной из самых горячих точек на Донецком направлении.
Дачное и Торецк: российские войска продвинулись также в районе населенного пункта Дачное вблизи Торецка. Торецкое направление в последнее время подвергается усиленным атакам, что создает дополнительное давление на украинские позиции.
Федоровка и Шевченко: продвижение врага зафиксировано также в Запорожской области возле населенных пунктов Федоровка и Шевченко. Эти населённые пункты находятся на границе Запорожской и Донецкой областей, что свидетельствует о попытках врага расширить свой контроль на южном направлении.
Эти данные свидетельствуют об активных боевых действиях и постоянных попытках российских войск улучшить свои тактические позиции на фронте.
Напомним, в ночь на 23 июня российские войска снова атаковали Украину, использовав более 160 иранских дронов-камикадзе типа «Шахед», а также баллистические и крылатые ракеты. Эти воздушные цели были направлены на мирные города и села. По предварительной информации, наибольший ущерб гражданской инфраструктуре и жилым домам нанесли именно обломки сбитых ракет.