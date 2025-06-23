ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1832
Время на прочтение
1 мин

Российские войска продвинулись на фронте: какие территории захватили

Враг продвинулся на нескольких направлениях. Что об этом известно?

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Российские войска продвинулись на фронте

Российские войска продвинулись на фронте / © Associated Press

По последним данным, российские войска совершили продвижение на нескольких участках фронта. Эти изменения в линии столкновения наблюдаются в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает DeepStateMap.

Основные направления продвижения врага

  • Возле Клищиевки: продвижение врага зафиксировано вблизи населенного пункта Клищиевка, расположенного к югу от Бахмута. Этот участок остается одной из самых горячих точек на Донецком направлении.

  • Дачное и Торецк: российские войска продвинулись также в районе населенного пункта Дачное вблизи Торецка. Торецкое направление в последнее время подвергается усиленным атакам, что создает дополнительное давление на украинские позиции.

  • Федоровка и Шевченко: продвижение врага зафиксировано также в Запорожской области возле населенных пунктов Федоровка и Шевченко. Эти населённые пункты находятся на границе Запорожской и Донецкой областей, что свидетельствует о попытках врага расширить свой контроль на южном направлении.

Эти данные свидетельствуют об активных боевых действиях и постоянных попытках российских войск улучшить свои тактические позиции на фронте.

Российские войска продвинулись на фронте. / © t.me/DeepStateUA

Российские войска продвинулись на фронте. / © t.me/DeepStateUA

Напомним, в ночь на 23 июня российские войска снова атаковали Украину, использовав более 160 иранских дронов-камикадзе типа «Шахед», а также баллистические и крылатые ракеты. Эти воздушные цели были направлены на мирные города и села. По предварительной информации, наибольший ущерб гражданской инфраструктуре и жилым домам нанесли именно обломки сбитых ракет.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1832
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie