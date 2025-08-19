Российские военные / © Associated Press

Реклама

Российские войска продвинулись сразу на трех направлениях фронта — на Лиманском, Торецком и Покровском. В то же время у Сил обороны Украины есть успех у Доброполья.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В приграничных районах Курской области 17-18 августа продолжались бои. Россия официально подтвердила ранение своего генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева в результате украинского удара.

Реклама

Враг пытался развить наступление в направлении Сум, однако успехов не достиг. На севере Харьковщины российские подразделения действовали вблизи Волчанска, Волчанских хуторов и Синельниково, а также пытались продвинуться в направлении Великого Бурлука. Никаких подтвержденных результатов эти атаки не принесли. Аналогично безрезультатными остались штурмы на Купянском направлении и возле Боровой — в районах Загрызово, Новой Кругляковки и Грековки.

Зато на Лиманском направлении зафиксировано определенное продвижение оккупантов. Геолокационные материалы, обнародованные 18 августа, свидетельствуют, что россияне продвинулись на север от Лимана — на юго-запад от Редкодуба. Там 17-18 августа они вели атаки вблизи Среднего, Шандриголово и Карповки, в направлении Коровьего Яра и Дробышево, а также в районах Колодязей, Мирного, Торского, Ямполя и Серебрянского леса.

На Сиверском направлении агрессор также активизировался, однако прорвать оборону не смог. Атаки зафиксированы возле Серебрянки, Григорьевки, Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Федоровки.

Без успеха прошли и штурмы вблизи Часова Яра и Предтечино. В то же время на Торецком направлении оккупанты смогли закрепиться в северной части Яблоновки.

Реклама

На Покровском направлении боевые действия имели переменный характер. Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские силы 17-18 августа подняли флаг в Золотом Колодезе к северо-востоку от Доброполья: сначала туда зашли россияне, но украинские войска отбили населенный пункт.

Безрезультатными остались атаки противника на Новопавловском и Великомихайловском направлениях, а также в восточной части Запорожской области — вблизи Темировки к северо-востоку от Гуляйполя и на западе региона.

На Херсонщине 17-18 августа зафиксированы лишь ограниченные штурмы без продвижений.

Напомним, накануне в интервью главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Запорожское, Покровское и, вероятно, Новопавловское направления остаются главными для российского наступления. Так, на Покровском враг пытается охватить агломерацию с двух сторон. В Запорожской области оккупанты стремятся прорвать оборону и захватить весь регион. В то же время в Херсонской области активность захватчиков сосредоточена в островной зоне, большого наступления в ближайшее время ждать не стоит.