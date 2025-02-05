Российские войска продвинулись под Купянском: ситуация обостряется

Оккупантам удалось продвинуться в районе Купянска. На других направлениях враг сохраняет военное присутствие, однако не продвигался.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"4 февраля российские войска продвинулись на Купянском направлении. 3 и 4 февраля российские войска совершали наступательные операции к востоку от Купянска в районе Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного. Геолокационные кадры, опубликованные 4 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центр Западного (к северу от Купянска)", - отметили эксперты.

Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец тоже сообщил о сложной ситуации.

"Ситуация севернее Купянска продолжает ухудшаться. Передовые подразделения противника, очевидно, смогли вытеснить украинские войска из села Западное и расширить свой плацдарм на юг, вдоль Оскола. Подразделения 6-й ЗВА противника упорно атакуют вдоль дороги Дворичная", - написал он.

Он предупредил: если этому плацдарму противника не уделить должное внимание в ближайшее время, то оборона Купянска будет усложнена до предела.

Напомним, перед Кремлем встала настоятельная задача выбить украинцев из Купянска и в целом с восточного берега Оскола, чтобы обезопасить свои захваченные территории. Реализовать этот план россияне начали осенью 2023 года.

Купянск – важный железнодорожный и транспортный узел в Харьковской области – его освободили украинские войска осенью 2022 года.

Город, расположенный на обоих берегах реки Оскол, стал укрепленным районом Вооруженных сил Украины и потенциально оставлял возможность Киеву готовить наступательные операции вглубь оккупированной Россией территории Луганской области, прежде всего в сторону Сватового и Кременной.

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