Российские войска продвинулись в Донецкой и Запорожской областях - DeepState

Российские войска / © Associated Press

Российская армия продвинулась по нескольким направлениям в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

По данным аналитиков, враг зафиксировал продвижение вблизи Дроновки, Никоновки и Паньковки в Донецкой области. Также изменения на линии фронта были зафиксированы в районе Гуляйполя Запорожской области.

Ситуация в этих направлениях остается напряженной, а боевые действия продолжаются.

Напомним, Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ нарастила группировку войск в Украине до 710 тысяч солдат и начала стратегическую наступательную операцию.

«Для ведения стратегической наступательной операции противник нарастил группировку до численности около 710 тысяч человек. Несмотря на существенные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий, хотя существенных оперативных успехов не добилась», – уточнил он.