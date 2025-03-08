Российские войска продвинулись в Курской области и захватили населенный пункт: детали ISW

Российские войска продвинулись в Курской области. Они атакуют слабые места украинской обороны небольшими группами пехоты и время от времени проводят механизированные штурмы.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Опубликованные 7 марта геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что россияне захватили Старую Сорочину, расположенную к северо-западу от Суджи. Также из геокадров видно, что русские войска продвинулись юго-восточнее Николаево-Дарино.

Кроме того, так называемые российские милблогеры утверждали, что подразделения армии РФ захватили Новую Сорочину, Николаевку и Викторовку и наступали в районе Малой Локни. Также, по их информации, российские военные продвинулись в районе Куриловки и Гуевого. Впрочем, американские специалисты не подтверждают эти заявления.

Напомним, в DeepState также сообщили о том, что враг продвинулся на Курщине – в Старой Сорочине и Новой Сорочине.

Читайте также: