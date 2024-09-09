Российские войска продвинулись в направлении двух важных городов в Донецкой области — ISW

Американские аналитики предполагают, что российская армия незначительно продвинулась под Торецком и возле Часового Яра в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), ссылаясь на геолокационные кадры.

Отмечается, что 7 и 8 сентября оккупанты продолжали наступательные действия к северо-востоку от Северского в районе Григоровки, к востоку от Северского Верхнекаменского и к юго-востоку от Северского в районе Спорного и Выемки.

"Российские войска недавно немного продвинулись к северу от Часового Яра и продолжили наступательные операции в этом районе 8 сентября. Геолокационные кадры показывают, что российские войска недавно достигли незначительных успехов в полях к северу от Калиновки (к северу от Часового Яра). 7 и 8 сентября российские войска продолжали наступление в районе Часового Яра, севернее Часового Яра в направлении Майского и юго-восточнее Часового Яра в районе Андреевки и Клещиевки", — говорится в отчете.

Также в ISW утверждают, что войска недавно продвинулись в восточном Торецке и продолжили наступательные операции в этом районе 8 сентября.

"Геолокационные кадры показывают, что российские войска недавно продвинулись в восточном Торецке. 7 и 8 сентября российские войска продолжали наступательные действия в районе Торецка, к югу от Торецка в районе Нелиповки и к юго-западу от Торецка в районе Сухой Балки", - сказано в сообщении.

Напомним, по информации украинских аналитиков DeepState, россияне захватили село Водяное в Донецкой области.

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