Российские войска продвинулись вблизи Малиновки, Полтавки и Калиновского - DeepState обновил карту

Российские военные / © Reuters

Реклама

На карте обновлены участки линии фронта вблизи Малиновки, Полтавки и Калиновского. Конфигурации обозначены как продвижение РФ. Другие детали характера движения или глубины продвижения пока не уточняются.

Ситуация на этом участке фронта остается напряженной, боевые действия продолжаются.

Напомним, накануне аналитики ISW зафиксировали продвижение российских войск севернее Мирнограда ( близ Покровска ), хотя заявления об их вхождении в центр города не подтверждены. В Покровском направлении продолжаются активные бои и атаки россиян на нескольких участках. В 7-м корпусе ДШУ информировали, что к югу от Покровска враг имеет преимущество в живой силе, но ВСУ продолжают контратаковать, уничтожать ДРГ и успешно противодействовать российским дронам, что заставило оккупантов увеличить использование КАБов.