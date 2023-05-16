Российские войска пытались штурмовать Бахмут: пограничники их отбросили и нанесли потери

Украинские пограничники отбили два вражеских штурма в Бахмуте и нанесли оккупантам потери.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook.

"Противник атаковал малыми пехотными группами при поддержке артиллерии. Открыв огонь на поражение, бойцы ГПСУ отбросили захватчиков от линии боевого столкновения", — говорится в сообщении.

В стрелковых боях украинские военные уничтожили троих россиян и ранили еще шестерых.

Напомним, украинские войска в течение нескольких дней освободили от врага около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута, однако россияне продвигаются в самом городе.

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