Российские войска пытались штурмовать Бахмут: пограничники их отбросили и нанесли потери

Враг атаковал город-крепость малыми пехотными группами при поддержке артиллерии.
Украинские пограничники отбили два вражеских штурма в Бахмуте и нанесли оккупантам потери.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook.
"Противник атаковал малыми пехотными группами при поддержке артиллерии. Открыв огонь на поражение, бойцы ГПСУ отбросили захватчиков от линии боевого столкновения", — говорится в сообщении.
В стрелковых боях украинские военные уничтожили троих россиян и ранили еще шестерых.
Напомним, украинские войска в течение нескольких дней освободили от врага около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута, однако россияне продвигаются в самом городе.
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