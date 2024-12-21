Российские войска пытались штурмовать правобережье Херсонщины: детали от ВСУ

Россияне пытались штурмовать правобережье Херсонской области, потому что, в частности, пытаются отвлечь внимание ВСУ от Покровского направления.

Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий в эфире "Киев24".

По его словам, попытка штурма для российских военных оказалась неудачной. В свою очередь ВСУ внимательно следят за событиями на этом участке фронта — на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Цель Путина к инаугурации президента США (Дональда Трампа — Ред.) сделать так, чтобы для переговоров у них было больше козырей. При этом надо понимать: как только враг почувствует какую-то слабину, он может перебросить туда резервы. они скапливаются. В частности, в Крыму", — добавил Цехоцкий.

Напомним, глава Херсонской областной военной администрации администрации Александр Прокудин сообщал, что российские диверсанты пытались прорваться в Херсон. ВСУ ликвидировали вражеских солдат.

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