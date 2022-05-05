Российские войска пытаются прорваться через Белогоровку и Рубежное: Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

Российские войска пытаются прорваться через Белогоровку и Рубежное: Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

Армия России не оставляет попыток прорваться через Белогоровку и Рубежное Луганской области.

Глава Луганской областной военной администрации сообщил, что ситуация в области относительно полномасштабного вторжения россиян – сложная.

Об актуальной ситуации в области на 5 мая рассказал глава области Сергей Гайдай.

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"Враг пытается совершить прорыв в районе Белогоровки и из Рубежного. Даже сегодня мы так же занимались эвакуацией, вывозили людей, но каждый день, к сожалению, может все измениться, даже каждый час", — сказал он.

Гайдай призвал жителей области эвакуироваться, пока есть возможность, чтобы спасти собственные жизни.

"Кто меня слышит, кто может передать людям, которые находятся в укрытиях. Пожалуйста, еще раз обращаюсь к вам: "Не медлите!". Мы будем делать свою работу, пока можем, пока у нас есть такая физическая возможность. Даже сейчас не моральная. Будем помогать как нашим военным, так и жителям Луганщины, которые остались на подконтрольной территории Украины", — подчеркнул глава области.

Следует отметить, по утренней сводке Генштаба ВСУ, в Луганской области Россия мобилизовала в военные подразделения местных жителей. В частности, воевать против своих же вынуждают жителей Сватовского района.

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