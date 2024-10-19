Российские войска пытаются прорваться в Кураховку с разных сторон — DeepState

Российские оккупанты во время наступления на Покровском направлении пытаются прорваться в Кураховку Донецкой области. Причем делают это с разных сторон.

Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

В сообщении говорится, что противник пытается прорваться из Гирныка, Желанного второго и Зоряного.

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"Ситуация усложняется, ведь враг подтянул туда силы и оказывает постоянное давление на позиции украинских военных", — отметили в DeepState.

По информации военных обозревателей, сложной остается ситуация в городе Гирнык, где враг имел продвижение на северных окрестностях и продолжает двигаться вглубь населенного пункта.

“Бойцам Сил Обороны очень нелегко. Сначала к*цапы активизировали артиллерию, а теперь реализуют в полной мере свою группировку, которую они туда стянули для штурма города”, — сообщили в DeepState.

Напомним, на Покровском направлении российские оккупанты смогли войти в город Селидово и пытаются закрепиться на занятых позициях.

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