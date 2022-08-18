Российские войска пытаются улучшить тактические позиции возле Горловки Донбасса – ISW

Оккупанты страны-агрессорки России хотят захватить трассу, расположенную на западе города. Кроме того, российские захватчики продолжали битву у Кодемы и Зайцева.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Отмечается, что россияне вели наземные штурмы южнее Бахмута, чтобы улучшить тактические позиции в этом районе. Они пытаются организовать ограниченные наземные атаки юго-западнее города, чтобы получить доступ к трассе Т0513 через трассу Т0516. Последняя пролегает на запад через Горловку.

В ISW отмечают, что российские войска пытались продвинуться вблизи Богородичного и наступать в районе Мазановки и Новой Дмитровки. Впрочем, безуспешно. В России объясняют, мол, воевать там сложно, потому что "неблагоприятная местность".

В свою очередь, украинские войска остановили наземные атаки армии-агрессорки вблизи Майорска, Железного и Шумов. Эти населенные пункты расположены примерно в 25 километрах юго-западнее Бахмута, на окраине Горловки.

Как сообщалось, российские оккупанты пытались провести штурмовые действия в Донецкой области в районе поселка Шевченково. ВСУ сдержали вражеские атаки. Враг обстреливал районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка.

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