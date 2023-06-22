Российские войска пытаются возобновить наступление на востоке

Впрочем, враг не имеет успеха.
Российская армия пытается возобновить наступательные действия на восточном направлении. Оккупанты, в частности, делают это для того, чтобы отвлечь резервы Сил обороны на фоне украинского наступления.
Об этом говорится в заявлении заместителя директора департамента планирования применения Нацгвардии Николая Уршаловича.
По его словам, на прошлой неделе армия РФ на Купянском, Лиманском и Северском направлениях проводила штурмовые действия на позиции подразделений Нацгвардии. Впрочем, они были безуспешными. Россияне активно применяли реактивную артиллерию и авиацию.
На Бахмутском направлении гвардейские разведывательно-ударные расчеты продолжали уничтожать технику захватчиков, полевые склады с боекомплектом, постепенно истощая возможности врага вести активную оборону.
Кроме того, в Мелитопольском направлении подразделения Нацгвардии продолжали наступательные действия. В частности, украинские защитники осуществляли фортификационное оборудование достигнутых рубежей и вели разведку и разминирование в полосах выполнения дальнейших задач.
Ситуация на фронте
Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявляет, что на Лиманском направлении проходят тяжелые бои. Украинские Силы обороны продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Между тем аналитики ISW заявляют, что за прошедшие сутки, 21 июня, украинские войска вели контрнаступление по меньшей мере на трех участках фронта. ВСУ, вероятно , успешно создают условия для основного удара, несмотря на более медленный, чем ожидалось, темп контрнаступления.
За прошедшие сутки, 21 июня, армия РФ нанесла ракетный и 44 авиационных удара. В частности, применены шесть иранских ударных БПЛА Shahed. Все были уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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