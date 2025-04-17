ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

Российские войска пытаются вытеснить украинские силы в Курской области: в ISW проанализировали, удается ли им это

ВСУ держат оборону и контратакуют.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Российские войска атакуют приграничные районы Украины, однако без подтвержденных успехов

Российские войска атакуют приграничные районы Украины, однако без подтвержденных успехов

Российские войска продолжили попытки вытеснить украинские силы с их ограниченных позиций в Курской области 16 апреля, однако не добились продвижения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Бои продолжались вблизи Горналя и Олешни, юго-западнее Суджи, а также на территории Николаевского монастыря.

В северо-западной части Белгородской области ситуация была аналогичной: россияне не имеют подтвержденных успехов. Хотя один из российских военкоров заявил о "зачистке" села Демидовка, это не подтверждено независимыми источниками.

Бои продолжались северо-западнее Белгорода, в частности возле Поповки и Демидовки. Российские источники утверждают, что украинские силы провели контратаку между этими деревнями, а также пытались атаковать через государственную границу вблизи Мариного (Сумская область).

На Сумском направлении ситуация остается напряженной — оккупанты ведут активные боевые действия, но не достигают прорывов. По данным российских блоггеров, столкновения продолжаются вблизи Водологи, Беловодов и Локни, а ВСУ контратаковали вблизи Журавки и Басовки.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля за сутки на фронте российские захватчики потеряли 1230 человек.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie