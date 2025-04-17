Российские войска пытаются вытеснить украинские силы в Курской области: в ISW проанализировали, удается ли им это

Российские войска атакуют приграничные районы Украины, однако без подтвержденных успехов

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Российские войска продолжили попытки вытеснить украинские силы с их ограниченных позиций в Курской области 16 апреля, однако не добились продвижения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Бои продолжались вблизи Горналя и Олешни, юго-западнее Суджи, а также на территории Николаевского монастыря.

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В северо-западной части Белгородской области ситуация была аналогичной: россияне не имеют подтвержденных успехов. Хотя один из российских военкоров заявил о "зачистке" села Демидовка, это не подтверждено независимыми источниками.

Бои продолжались северо-западнее Белгорода, в частности возле Поповки и Демидовки. Российские источники утверждают, что украинские силы провели контратаку между этими деревнями, а также пытались атаковать через государственную границу вблизи Мариного (Сумская область).

На Сумском направлении ситуация остается напряженной — оккупанты ведут активные боевые действия, но не достигают прорывов. По данным российских блоггеров, столкновения продолжаются вблизи Водологи, Беловодов и Локни, а ВСУ контратаковали вблизи Журавки и Басовки.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля за сутки на фронте российские захватчики потеряли 1230 человек.