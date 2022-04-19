Российские войска пытаются выйти на административную границу Херсонской области

На Южнобужском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки.

Однако российские войска не имеют успеха.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 19 апреля.

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Российские оккупанты пытаются осуществить выход на административную границу Херсонской области и не прекращают обстреливать населенные пункты.

Напомним, что Россия готовит в Херсонской области массовые провокации и планирует обвинить в них Вооруженные силы Украины. Массовые провокации будут приурочены к псевдореферендуму, который оккупанты мечтают провести в области.

Добавим, что на 19 апреля в Украине деоккупировано 919 населенных пунктов на территориях Житомирской, Киевской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

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