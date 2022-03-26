Российские войска пытаются взять Чернигов в кольцо и устроить геноцид: корреспондент ТСН описал ситуацию

Одна деревня полностью разрушена.

Российские оккупанты пытаются уничтожить единый путь в Чернигов и для этого используют все доступное вооружение, понимая, что стреляют по мирным жителям.

Об этом на брифинге 26 марта рассказал военный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко, вернувшийся из-под Чернигова, где во время работы в селе Анисов попал под вражеский обстрел, сообщает Медиа Центр Украина.

"Скопления людей, даже гражданских, мотивируют россиян на немотивированную агрессию. Мы общались с группой мирных жителей, которые пытались вывезти своих родных в селе Анисов. Но их обстреляли из реактивной артиллерии. Под этот обстрел попал и я", – рассказал Цаплиенко.

Он также сообщил, что характер вражеских обстрелов постоянно менялся. Сначала это была реактивная артиллерия, затем высокоточное оружие, скорее всего "Акация", минометы и танк.

"Россияне разрушили одно село полностью. Военные, находившиеся в укрытии, где мы сидели, сказали, что скорее всего, на улице куча погибших. Обстрел длился полтора часа. Оккупанты перед обстрелом запустили беспилотник, который в режиме онлайн корректировал огонь. И они на 100% знали, что это единственный путь в город, который они хотят перекрыть", – рассказал корреспондент ТСН.

Он добавил, что цель оккупантов – взять Чернигов в кольцо и устроить геноцид, как они это сделали в Мариуполе. Однако украинские военные готовы отражать атаки врага.

Напомним, 26 марта мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что российские войска специально обстреливают жилые кварталы и мирных людей в городе. В Чернигове легче сосчитать здания, которые не пострадали от вражеских обстрелов.

Российские оккупанты ранили корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко