Российские войска пытаются взять под контроль Попасную, Рубежное и Мариуполь

Оккупанты продолжают наступление и обстрелы.
На донецком направлении основные усилия российских войск сосредоточены на взятии под контроль Попасной и Рубежного, а также захвате Мариуполя.
Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык на брифинге 30 марта.
Он отметил, что оккупанты продолжают наступательные действия, артиллерийские обстрелы позиций ВСУ, а также авиационные и ракетные удары по населенным пунктам.
В то же время для усиления наступательных возможностей в Старобельск Луганской области прибыли подрозделения из состава Западного военного округа России.
Напомним, Мотузяник также сообщил, что враг продолжает перегруппировку своих войск для удержания занятых рубежей и готовится к возобновлению наступательных действий.
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