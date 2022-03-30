Российские войска пытаются взять под контроль Попасную, Рубежное и Мариуполь

Российские войска пытаются взять под контроль Попасную, Рубежное и Мариуполь

Оккупанты продолжают наступление и обстрелы.

На донецком направлении основные усилия российских войск сосредоточены на взятии под контроль Попасной и Рубежного, а также захвате Мариуполя.

Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык на брифинге 30 марта.

Он отметил, что оккупанты продолжают наступательные действия, артиллерийские обстрелы позиций ВСУ, а также авиационные и ракетные удары по населенным пунктам.

В то же время для усиления наступательных возможностей в Старобельск Луганской области прибыли подрозделения из состава Западного военного округа России.

Напомним, Мотузяник также сообщил, что враг продолжает перегруппировку своих войск для удержания занятых рубежей и готовится к возобновлению наступательных действий.

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