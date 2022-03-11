Российские войска ракетами обстреляли Барышевку в Броварском районе - фото

По предварительным данным, жертв в результате авиаудара нет.

В поселке городского типа Барышевка в Броварском районе российские оккупанты из ракеты "Искандер" обстреляли жилые и частные дома.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ. Согласно информации, в результате авиаудара был поврежден полностью 60-квартирный дом. Четыре многоквартирных дома и десять частных домов были повреждены частично.

По предварительным данным, жертв в результате обстрелов нет.

Напомним, что в пятницу, 11 марта, армия Российской Федерации нанесла удар по аэродрому возле Луцка. Утром в 05:45 на аэродроме близ Луцка прозвучали взрывы. На месте возник пожар.

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