Российские войска ракетами обстреляли курортный Затока в Одесской области

Информации о пострадавших нет.

Российские военные произвели ракетный обстрел в курортном поселке Затока Одесской области.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

facebook.com/DSNSODE

Известно, что при обстрелах ракетами никто не пострадал:

facebook.com/DSNSODE

"Большая" армия "РускАВА МИРА" совершила ракетный обстрел в курортном поселке Затока Одесской области. Все живы и невредимы. Непонятно, что было их целью, разве что лагерь ромов, которых они уже боятся, но и те съехали на новое место задолго до атаки. Шутки шутками, но эти ничтожества заплатят за все зло, которое повлекли за собой нашу страну", — говорится в сообщении главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook.