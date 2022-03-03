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Российские войска ракетами обстреляли курортный Затока в Одесской области

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Российские войска ракетами обстреляли курортный Затока в Одесской области

facebook.com/DSNSODE

Информации о пострадавших нет.

Российские военные произвели ракетный обстрел в курортном поселке Затока Одесской области.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

© facebook.com/DSNSODE
facebook.com/DSNSODE

Известно, что при обстрелах ракетами никто не пострадал:

© facebook.com/DSNSODE
facebook.com/DSNSODE

"Большая" армия "РускАВА МИРА" совершила ракетный обстрел в курортном поселке Затока Одесской области. Все живы и невредимы. Непонятно, что было их целью, разве что лагерь ромов, которых они уже боятся, но и те съехали на новое место задолго до атаки. Шутки шутками, но эти ничтожества заплатят за все зло, которое повлекли за собой нашу страну", — говорится в сообщении главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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