Российские войска ранили девять жителей Донецкой области: среди них есть дети

Российские войска ранили девять жителей Донецкой области: среди них есть дети

В течение 30 апреля российские оккупанты ранили девять мирных жителей Донецкой области. Кроме того, в Бахмуте скончался раненый в Луганской области человек.

Среди раненых в Донецкой области четверо – дети.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 30 апреля россияне ранили еще 9 мирных жителей Донбасса, среди которых 4 ребенка: 3 в Доброполье и 1 в Дробышево. Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области", – говорится в сообщении Кириленко в Сети.

Он добавил, что удалось уточнить информацию о трех погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в этом городе и Волновахе установить пока невозможно.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Напомним, российские оккупанты в течение 29-30 апреля устроили ряд обстрелов населенных пунктов Донецкой области с применением авиабомб и крылатых ракет. В результате ударов ранения получили 17 мирных жителей и была разрушена гражданская инфраструктура.

В Луганской области продолжаются массированные обстрелы городов – людям советуют не выходить из домов (на жестовом языке)

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