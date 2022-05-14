Российские войска сбрасывают на "Азовсталь" авиабомбы, задействуют тяжелую артиллерию и танки

Российские войска сбрасывают на "Азовсталь" авиабомбы, задействуют тяжелую артиллерию и танки

Российские войска 14 мая продолжают штурм территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, применяя авиабомбардировки, тяжелую артиллерию и танки.

Защитники Мариуполя отбивают попытки оккупантов прорвать позиции и сдерживают их войска.

Об этом сообщил полк "Азов".

"В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора оккупант сбрасывает на защитников Мариуполя авиабомбы, задействует тяжелую артиллерию и танки. Применяет большое количество пехоты для попыток штурма украинских позиций", – говорится в сообщении.

"Несмотря на крайне критическую ситуацию, защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отбивают попытки прорвать позиции защитников и сдерживают войска противника", — подчеркнули в полку "Азов".

Напомним, 14 мая вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что украинские власти готовятся подписать документ об эвакуации из "Азовстали". Он может быть заключен через посредничество Китая или Турции. Также его должны подписать представители "Красного креста".

Ирина Верещук об обмене тяжелораненых военных и фильтрации гражданских

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