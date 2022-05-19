Российские войска сформировали два отряда боевых кораблей: есть угроза ракетных ударов с моря

Российские войска сформировали два отряда боевых кораблей: есть угроза ракетных ударов с моря

Российские войска не оставляют планов закрепиться на острове Змеином и атаковать с моря, поэтому для этого сформировали два отряда боевых кораблей.

Однако в настоящее время штормовая погода Черного моря заставляет эти отряды укрываться ближе к пунктам базирования в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" 19 мая.

"Тем не менее, 2 корабля-носителя крылатых ракет продолжают держать угрозу ракетных ударов высоко вероятной, как и береговые ракетные комплексы, и стратегическая авиация противника", – отмечается в сообщении.

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В целом российские войска не ведут активных наступательных действий на линии столкновения, готовят дополнительные рубежи обороны и испытывают существенное влияние на морально-психологическое состояние из-за успехов и продвижения украинских войск на востоке государства.

В Николаевской области оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов. В областном центре относительно спокойно.

В Херсонской области российские войска пытались выдать свой обстрел Чернобаевки за действия ВСУ. Тем не менее, местные жители очень хорошо различают тактику действий врага и на провокацию не поддались, отметили в ОК "Юг".

Жители Херсонской области пытаются выехать из нее как можно дальше из-за критической ситуации в селах, граничащих с соседними регионами, разрушены дома, заминированные дороги, мосты и поля. Но оккупанты заблокировали въезд и выезд из области и обстреливают эвакуационные колонны.

Напомним, 18 мая в ОК "Юг" сообщили, что в Черном море на четырех российских кораблях – в готовности к применению более 30 крылатых ракет.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким об актуальной ситуации в городе и области

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