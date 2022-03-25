Российские войска сменили тактику: украинский генерал рассказал, чего сейчас боится враг

Российские войска сменили тактику: украинский генерал рассказал, чего сейчас боится враг

Оккупанты отследят наши средства ПВО, воздушные силы и артиллерию.

Российские оккупационные войска сменили тактику. В первую очередь, они сейчас отслеживают наши средства ПВО, воздушные силы и нашу артиллерию.

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Об этом заявил на брифинге 25 марта бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

"Я могу смело заявить, что противник этого боится. За ночь благодаря умелому использованию (упомянутых выше средств, — ред.) уничтожены три танка и с десяток боевых машин, почти полсотни подтвержденных российских захватчиков уже уничтожены", — рассказал он.

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