Российские войска снова готовятся наступать на Угледар: ISW оценил угрозу

Аналитики говорят, что шансов у захватчиков мало.

Российские войска готовятся к новой атаке на Угледар. Однако у них сохраняются проблемы с персоналом и боеприпасами.

Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что военнослужащие 136 ОМСБр 58 общевойсковой армии Южного военного округа обратились в командование за дополнительными артиллерийскими боеприпасами.

По словам аналитиков, именно они заменят 155 бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ, потерпевшей сокрушительное поражение под Угледаром.

Аналитики уверены, что такая замена не поможет России добиться успехов в наступлении. В частности, в своем обращении оккупанты из 136 мотострелковой бригады заявили, что им необходимо беречь свои артиллерийские боеприпасы.

"Маловероятно, что 136 мотострелковая бригада сможет добиться тактического наступления под Угледаром, которого не смогли добиться 155 бригада морской пехоты, 40 бригада морской пехоты и другие российские соединения", — говорится в отчете.

Кроме того, как заявили аналитики, наступление на Угледар в целом обещает мало выгод для российских сил. Так, министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующему Восточным военным округом генерал-полковнику Рустаму Мурадову взять Угледар. Однако Мурадову потребуются новые резервы живой силы и техники для выполнения указаний, а замена 155 бригады морской пехоты 136 мотострелковой бригадой не является необходимым подкреплением для проведения удачного наступления.

"До сих пор непонятно, решил ли Шойгу предоставить Мурадову необходимые ресурсы для возобновления наступления, но Мурадов может решить, что ему необходимо восстановить наступательные операции, чтобы продемонстрировать свою компетентность", — отметили аналитики.

Как сообщалось, оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

Военнослужащий, бывший советник руководителя Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив считает, что российские оккупанты хотят попытаться выровнять границы Донецкой области и, скорее всего, враг готовится к обороне.

Бахмут нужно держать: Сырский сделал громкое заявление

Читайте также: