Российские войска снова обстреляли Харьков: пострадала женщина

Оккупанты в очередной раз били по гражданской инфраструктуре Харькова.

Российские оккупанты сегодня, 3 мая, снова обстреляли Харьков, в том числе центр города.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ранения от обстрелов получила местная жительница. Пострадали магазины, гаражи и даже детские аттракционы в городском парке.

"Призываю харьковчан оставаться по возможности в укрытиях. Враг коварен. Даже в случае отсутствия сигналов воздушной тревоги выходить без необходимости из укрытий может быть опасно", — подчеркнул он.

Под огнем оккупантов оказались исключительно гражданские объекты, в результате обстрелов возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли по Харькову два удара, есть раненые и погибший.

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