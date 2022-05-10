Российские войска снова обстреляли пограничные территории Сумщины и Черниговщины

Армия РФ вечером вторника, 10 мая, обстреляла приграничные территории Сумской и Черниговской областей.
Приграничье Сумщины враг атаковал ракетами из своих самолетов. А Черниговскую область российские захватчики дважды обстреляли из минометов.
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.
"Под вечер враг снова обстрелял пограничные Сумщины и Черниговщины. Вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумщины.
Также произошло два обстрела из минометов территории Черниговщины, со стороны российского села Новые Юрковичи", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее россияне в четвертый раз попали ракетой в мост через Днестровский лиман в Одесской области.
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