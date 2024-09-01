Российские войска снова продвинулись в Донецкой области: как изменилась ситуация на фронте

Оккупанты снова продвинулись в Донецкой области. В частности, к северу от Часов Яра, к юго-востоку от Покровска и к западу от Донецка.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 30 и 31 августа россияне наступали:

восточнее Северского в районе Верхнекаменского

юго-восточнее Сиверска в районе Спорного, Ивано-Дарьевки и Выемки

к югу от Северска в районе Звановки

Геолокационные кадры от 31 августа указывают на то, что российские войска совершили незначительное продвижение в восточную часть Григорьевки (к северу от Часов Яра).

Сообщалось, что войска РФ захватили Северное (восточнее Торецка), а также 31 августа продолжили наступательные операции в районе Торецка.

Минобороны России также заявило, что россияне захватили Северное, но ISW не обнаружил подтверждения того, что россияне захватили оставшуюся часть северо-западной окраины населенного пункта.

Ранее стало известно, что оккупанты захватили Тимофеевку в Донецкой области.

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