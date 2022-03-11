Российские войска снова устроили обстрел и сорвали эвакуацию с Изюма

Российские войска снова устроили обстрел и сорвали эвакуацию с Изюма

Город остался без электричества, тепла, воды и связи.

Российские военные не прекращали обстрелы 11 марта, поэтому не удалось запустить эвакуацию мирных жителей из Изюма Харьковской области.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

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"Россия сегодня сорвала эвакуацию с Изюма. Мы подготовили 20 автобусов и все необходимое. Был создан "зеленый коридор", но из-за обстрелов оккупантов он так и не был запущен. Город Изюм остался без электричества, тепла, воды, связи", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта из-за непрерывных обстрелов со стороны оккупантов тоже была сорвана эвакуация из Изюма. Так, удалось эвакуировать всего 250 человек из 5 тысяч, которые в этом нуждаются.

На следующий день, 10 марта, тоже была попытка эвакуации из города, но российские военные нанесли авиаудар. К счастью, никто не пострадал. В тот день удалось эвакуировать около 1600 человек.

ТСН.ua

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