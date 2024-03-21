Российские войска совершили провокацию на левобережье Херсонщины

Заявления россиян об обстреле вроде бы со стороны Сил обороны Украины не соответствуют действительности.

Оккупанты совершили очередную провокацию и обстреляли объекты критической инфраструктуры левобережья Херсонщины. В результате жители Каховки остались без света, воды и газа.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"В очередной раз подчеркну, что заявления окупантов об обстреле со стороны Сил обороны Украины не соответствует действительности. Украинская армия работает исключительно по военным целям. А оставлять людей без необходимых условий для жизни — привычка именно российской армии", — сказал он.

Напомним, на днях россияне обстреляли 19 населённых пунктов Херсонской области. Погибли два человека, еще двое, в том числе ребенок, ранены. А в течение суток 20 марта вражеская армия по разным видам вооружения обстреляла 12 населенных пунктов Херсонщины. Четверо человек получили ранения.

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