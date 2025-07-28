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Российские войска стали чаще использовать бронетехнику в тактических атаках — ISW
В последнее время российские захватчики немного увеличили использование бронетехники против украинских позиций и с начала июля провели серию небольших механизированных наступлений в Донецкой и Запорожской областях.
Российские войска после продолжительного перерыва стали чаще использовать бронетехнику в тактических атаках на фронте, и на это может быть несколько причин.
Об этом говорится в отчете ISW (Институт изучения войны).
Как отмечают аналитики, россияне с зимы 2024-2025 годов снизили использование бронетехники.
По данным аналитиков ISW, в последнее время российские войска незначительно увеличили использование бронетехники против украинских позиций и с начала июля провели серию небольших механизированных наступлений в Донецкой и Запорожской областях.
Также отмечается, что Россия сократила использование танков и бронетехники за последние полгода, и, по всей видимости, наращивает свои возможности по восстановлению бронетехники советской эпохи, а также пополняет запасы бронетехники, не участвуя в атаках, которые могут привести к большим потерям.
По мнению аналитиков, у такой смены тактики россиян может быть несколько причин.
Так, российские войска могут временно увеличить использование бронетехники для проверки уязвимости украинской системы обороны с использованием беспилотников на разных участках фронта.
Кроме того, дело может быть в неспособности отремонтировать поврежденную бронетехнику на передовой или восполнить запасы бронетехники для российских подразделений на передовой.
«Российские войска, возможно, также недавно повысили допустимый риск использования и потери бронетехники, возможно, в рамках тестирования новой тактики или концепции операций», — отмечают в ISW.
Напомним, российские оккупанты изменили тактику в Донецкой области.