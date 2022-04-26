Российские войска пытаются продвинуться к Кривому Рогу, однако за сутки понесли большие потери

Российские войска пытаются продвинуться к Кривому Рогу, однако за сутки понесли большие потери

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил 26 апреля, что российские войска прилагают большие усилия, чтобы продвинуться в направлении Кривого Рога. Однако за предыдущие сутки они потеряли многих членов личного состава и боеприпасы.

Оккупанты концентрируют свои силы на севере Херсонской области.

Об этом Арестович рассказал на вечернем брифинге.

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"К чрезвычайным усилиям противник прибегает на направлении Кривого Рога. Концентрируя свои силы на севере Херсонской области, пытаясь продвинуться в сторону Кривого Рога. Но сегодня в течение суток они понесли там потери. Не менее 70 военнослужащих убиты, уничтожены. И состав боеприпасов к тому же", – рассказал советник руководителя ОП.

"Вооруженные силы Украины проводят стратегическую оборонную операцию, и проводят ее успешно", — добавил он.

Напомним, 25 апреля глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские войска начали интенсивнее обстреливать населенные пункты Днепропетровской области в направлении города. Враг предпринял попытки перейти в наступление, но под огнем ВСУ вынужден был отступить.

Карта русско-украинской войны по состоянию на 26 апреля

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