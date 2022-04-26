Российские войска пытаются продвинуться к Кривому Рогу, однако за сутки понесли большие потери

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил 26 апреля, что российские войска прилагают большие усилия, чтобы продвинуться в направлении Кривого Рога. Однако за предыдущие сутки они потеряли многих членов личного состава и боеприпасы.
Оккупанты концентрируют свои силы на севере Херсонской области.
Об этом Арестович рассказал на вечернем брифинге.
"К чрезвычайным усилиям противник прибегает на направлении Кривого Рога. Концентрируя свои силы на севере Херсонской области, пытаясь продвинуться в сторону Кривого Рога. Но сегодня в течение суток они понесли там потери. Не менее 70 военнослужащих убиты, уничтожены. И состав боеприпасов к тому же", – рассказал советник руководителя ОП.
"Вооруженные силы Украины проводят стратегическую оборонную операцию, и проводят ее успешно", — добавил он.
Напомним, 25 апреля глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские войска начали интенсивнее обстреливать населенные пункты Днепропетровской области в направлении города. Враг предпринял попытки перейти в наступление, но под огнем ВСУ вынужден был отступить.
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