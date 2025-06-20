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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Российские войска стремятся захватить Покровск, а не Днепропетровщину — военный эксперт

До конца года российские оккупанты будут сосредоточивать основные усилия на Славянском, Краматорском, Дружковском, Константиновском и Покровском направлениях.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Российские войска не преследуют цель вторжения в Днепропетровскую область. А активные боевые действия вблизи административной границы объясняются их попытками захватить Покровск.

Об этом рассказал военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк в своем разборе для LIGA.net.

«Попытки захватить Покровск заставляют врага маневрировать и действовать на грани административной границы, используя особенности местности для охвата или частичного окружения города», — пояснил эксперт.

По словам Кевлюка, до конца года оккупанты будут сосредоточивать основные усилия на направлениях Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Покровска. Он добавил, что группировка россиян «Запад» пытается прорваться в Лиман, чтобы создать условия для штурма Славянская.

В то же время группировка «Юг» безрезультатно пытается выбить Силы обороны из района Северска. Смежными флангами «Юг» и «Центр» прорываются с юга, из района Торецкая, в Константиновку. А группировка «Центр» продолжает очень затратные для него бои за Покровск.

Напомним, на фоне активных ударов украинских беспилотников по военным и инфраструктурным объектам на территории России, на фронте наблюдается новое обострение.

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