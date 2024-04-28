Российские войска существенно увеличили количество штурмов позиций ВСУ в Луганской области - JDF

За прошедшие сутки бои шли вблизи Невского и в Серебрянском лесу.

Российские военные значительно увеличили количество штурмов и обстрелов украинских позиций и населённых пунктов в Луганской области.

Об этом сообщает глава ОВА Артем Лысогор.

"За прошедшие сутки атакованы Новоегоровка, Стельмаховка. Бои шли вблизи Невского и в Серебрянском лесу. Авиационные удары враг нанес по Белогоровке и Серебрянскому лесу. Также зафиксировано более 60 артиллерийских и минометных обстрелов прифронтовых населенных пунктов", - написал чиновник.

Также, по его словам, под огонь россиян попали Грековка, Невское, Куземовка, Стельмаховка, Макеевка. Кроме того, 14 БПЛА противника пытались поразить территорию Невского и Куземовки.

Лысогор добавил, что в так называемой "ЛНР" оккупационные власти запретили проведение массовых мероприятий.

"Отныне на каждое событие, где планируют собраться более 50 человек, требуется разрешение местных ячеек фсб, министерства внутренних дел, военной комендатуры. То есть, решение будет принято только избранным. Такие ограничения будут продолжаться "до завершения военного положения", — говорится в его сообщении.

Напомним, в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 28 апреля рассказали об актуальной ситуации на фронте.

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