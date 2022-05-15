Российские войска своими ежедневными обстрелами делают безлюдными села на юге Николаевщины

Люди бегут от оккупантов целыми населенными пунктами, а враг не жалеет ни частного сектора, ни школ, ни админпостроек, ни даже церквей.

По мерилам оккупантов, это – элитное село – широкие заасфальтированные дороги, во всех домах: коммуникации, футбольное поле с искусственным покрытием. Население несколько тысяч человек, но так было до войны. Оккупанты уничтожают все, что попадается на глаза, село обстреливают каждый день, говорится в ТСН.

Местные Валерий и Валентин мины и снаряды, которым россияне забрасывают деревню, иронически называют "подарками". «Это по моему (дому-ред.) с вертолета «подарок» прилетел. Мы иногда здесь кофе пьем, а иногда прячемся от "подарков", которые нам присылают», – рассказывают мужчины.

В комнате для кавопития, а точнее, в подвале, темно, прохладно, зато безопаснее.

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Во время одного из таких бомбардировок захватчики попали в здешнюю школу. Очевидно современное, несколькоэтажное учебное заведение тоже мозолило глаза ордынцам своей новизной. А на соседней улице россияне сравняли с землей – храм, который к тому же принадлежал именно московскому патриархату. Церковь разрушили не каким-нибудь случайным артобстрелом, на нее целенаправленно сбросили авиабомбу.

Еще одна примета прифронтовых сел – сотни домашних животных и птиц на улицах. Скот, хоть и свободный ходить куда угодно, но все же – крутится возле родных хлевов. С начала войны из села уехали почти все люди и оставили очень много домашнего скота, и вот сейчас все эти коровки выживают на старых запасах.

Местные, не выехавшие, вынужденно привыкают к опасным условиям жизни. Через два месяца на слух уже различают типы снарядов – не хуже военных.

Жители прифронтовых деревень с присущим южным оптимизмом убеждены, что все разрушили ордынцы, очень быстро отстроим. И победа обязательно будет совсем скоро.

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