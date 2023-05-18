Российские войска теряют инициативу в районе Бахмута, а ВСУ продвигаются: данные ISW

Украинские силы продвигаются в районе Богдановки и Ивановского, что в 5-6 км от Бахмута.

Российские войска на Бахмутском направлении теряют инициативу на фоне ограниченных контратак со стороны украинских войск.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В сообщении отмечается, что успехи ВСУ подтверждают как в украинском Минобороны, так и в российском.

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Так, аналитики со ссылкой на информацию от Минобороны РФ информируют о продвижении украинских военных в районе Богдановки (в 5 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (в 6 км к западу от Бахмута).

Вместе с тем владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин раскритиковал российское Минобороны, ранее утверждавшее о "территориальных достояниях" армии оккупантов. Такую информацию Пригожин назвал "ложными представлениями об отступлении как о захвате новых позиций".

Эксперты отмечают, что хотя контратаки со стороны украинских сил носят ограниченный характер, российские захватчики уже на этом этапе начали терять инициативу на поле боя.

Напомним, накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в течение 16 мая украинские войска продвинулись до 500 м на разных участках Бахмутского направления.

В то же время враг продвигается в самом Бахмуте, информировала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В городе продолжаются упорные бои, украинские силы дальше держат оборону.

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