Российские войска убили ребенка возле Покровска: детали

Российские войска обстреляли село Шевченко 11 декабря, в результате чего погиб местный житель – парень 2010 года рождения.

Об этом сообщила Покровская городская военная администрация.

В ГВА отметили, что российская армия продолжает совершать военные преступления против мирного населения Донетчины.

Также читайте В Ровенской области мужчина из автомата устроил стрельбу по толпе, есть раненые

"По информации от сотрудников Покровского РУП, 11 декабря в результате вражеских обстрелов погиб несовершеннолетний житель с. Шевченко. Парня, 2010 года рождения, похоронили на территории домовладения по месту жительства", — говорится в заявлении администрации.

Там также обратились с призывом к родителям, чьи дети еще остаются в громаде:

"Вы несете ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Уберегите их! Эвакуируйтесь".

К слову, кроме убийств, за период полномасштабной войны россияне похитили 19 500 украинских детей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.