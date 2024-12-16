Российские войска убили ребенка возле Покровска: детали

Несовершеннолетний погиб в селе Шевченко Донецкой области.
Российские войска обстреляли село Шевченко 11 декабря, в результате чего погиб местный житель – парень 2010 года рождения.
Об этом сообщила Покровская городская военная администрация.
В ГВА отметили, что российская армия продолжает совершать военные преступления против мирного населения Донетчины.
"По информации от сотрудников Покровского РУП, 11 декабря в результате вражеских обстрелов погиб несовершеннолетний житель с. Шевченко. Парня, 2010 года рождения, похоронили на территории домовладения по месту жительства", — говорится в заявлении администрации.
Там также обратились с призывом к родителям, чьи дети еще остаются в громаде:
"Вы несете ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Уберегите их! Эвакуируйтесь".
К слову, кроме убийств, за период полномасштабной войны россияне похитили 19 500 украинских детей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
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