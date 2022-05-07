Российские войска убили трех украинских военных из "Азовстали" во время эвакуации гражданских — "Азов"

Российские войска убили трех украинских военных из "Азовстали" во время эвакуации гражданских — "Азов"

Во время эвакуации мирных жителей с мариупольского завода "Азовсталь" 6 мая в результате российских обстрелов погибли трое украинских военных.

Еще шесть защитников Мариуполя получили ранения.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на командование полка "Азов".

"Вчера (6 мая – ред.) во время эвакуации гражданских с территории завода положили жизнь трое военнослужащих и шестеро получили тяжелые ранения. Один погиб от ПТУРа, попадание в эвакуационную машину. Двое погибли от бомб, сбрасываемых БПЛА", – рассказал представитель полка "Азов".

Напомним, ранее 7 мая полк "Азов" опроверг очередной фейк россиян о том, что якобы его бойцы вышли к оккупантам с белыми флагами. На самом же деле белые флаги используются обеими группами при эвакуации мирного населения.

Отметим, 6 мая из "Азовстали" на свободные территории Украины были эвакуированы 50 человек. В то же время оккупанты депортировали из Мариуполя более 370 человек.

Из "Азовстали" удалось эвакуировать еще полсотни гражданских

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