Российские войска ударили из артиллерии по психоневрологическому интернату и домам в Сумской области (фото)

Российские оккупанты 23 апреля обстреляли из артиллерии территорию Сумской области. Захватчики попали в психоневрологический интернат в селе Атинское и на территорию частных домов.
Пострадавших среди гражданских нет.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Сегодня в результате артиллерийского обстрела со стороны рф в с. Атинское в психоневрологическом интернате выбиты все окна и двери. Человеческих жертв нет. Также в с. Бояро-Лежачие повреждены территории частных домов. Обошлось без жертв", — говорится в сообщении.
"Я в очередной раз прошу вас быть бдительными и осторожными на эти выходные, ведь есть вероятность разных провокаций со стороны врага. Помните, что война продолжается, а мы с вами – приграничная область", – подчеркнул Живицкий.
Напомним, ранее 23 апреля глава Сумской области сообщил, что российские оккупанты совершают обстрелы для провокаций ВСУ на трех направлениях: Белопольской, Новослободской, а также Путивльской общинах.
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