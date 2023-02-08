Российские войска ударили из авиации по Черниговской области: что известно

Есть ли жертвы атаки, пока неизвестно.
В среду, 8 февраля, российские войска ударили из авиации по населенному пункту в Черниговской области. Враг выпустил две ракеты типа "воздух-земля".
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Авиационный прилет в Семеновской общине. Использованы две ракеты типа "воздух-земля". Информация о жертвах и разрушениях уточняются", — написал глава области.
К слову, в течение дня 8 февраля в Черниговской области объявляли воздушную тревогу. Она продолжалась с 15:37 до 15:59.
Напомним, 8 февраля в Днепропетровской области во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны. По словам мэра Каменского, информации о пострадавших не поступало. В регионе свыше часа звучала тревога с 11:50 до 12:55.
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