Российские войска ударили из авиации по Орехову: попали в дома и фабрику

Информации о жертвах нет.

В четверг, 13 апреля, российская армия нанесли три авиаудара по городу Орехов Запорожской области. В регионе уже около полутора часов раздается воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Три авиаудара нанес враг по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове", — говорится в его сообщении.

По словам руководителя ОВА, специалисты работают на месте попаданий и ликвидируют последствия вражеской атаки. Масштабы нанесенного оккупантами ущерба устанавливают. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 13 апреля около 11:30 в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. По состоянию на 11:32 сирены раздаются во всех регионах. "Тревога" в большинстве регионов длилась более 40 минут.

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