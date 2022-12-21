Российские войска ударили по больнице, Силы обороны "горячо" ответили: вечерняя сводка Генштаба

На северных направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Российские военные не оставляют попыток наступать на Бахмутское и Авдеевское направления, а также пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 21 декабря.

Также читайте США выделили Украине новый пакет военной помощи: там есть ЗРК Patriot

"В течение суток противник нанес 3 ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В городе Гуляйполе российская авиация цинично ударила по городской больнице. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня", — отметили в Генштабе. ВСУ.

В ответ украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также наши защитники сбили вражеский БпЛА типа "Форпост", который стоит около 6 миллионов долларов США. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов.

Северные направления

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и России продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

Также читайте Разведка называет маловероятным наступление из Беларуси, но ВСУ готовы к любым сценариям

Харьковщина, Луганский и Донецкий регионы

На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области. На Купянском направлении зафиксировано огневое поражение по районам населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестово в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении враг не прекращает обстреливать районы Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк ДОнецкой области. На Авдеевском направлении враг обстрелял Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области. На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.

Запорожская и Херсонская области

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подверглись населенный пункт Красногригорьевка Днепропетровской области, пригород и город Херсон и город Очаков Николаевской области. В этих населенных пунктах есть пострадавшие среди мирных жителей.

В Генштабе ВСУ подтвердили огневое поражение 15 и 16 декабря этого года вражеских складов боеприпасов в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области. Детонация на указанных складах продолжалась более 20 часов.

Также читайте Военные планы России: какие изменения в российской армии анонсировал Шойгу

Кроме этого, 20 декабря этого года огневому поражению подверглись скопившиеся на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области оккупанты. Там находились около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, САУ и РСЗО, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Подробная информация о потерях техники и личного состава уточняется.

"В населенном пункте Новобогдановка Запорожской области оккупанты организовали полевой госпиталь. В Новотроицком, что на Херсонщине, российские захватчики переустроили местную больницу для лечения своих раненых. Больные местные жители были принудительно "выписаны". В этом населенном пункте оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия. Все это свидетельствует о значительных потерях врага", — говорится в сводке.

Теперь ночью: смена тактики "вагнеровцев" под Бахмутом - Мирослав Откович

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.