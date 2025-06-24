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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Российские войска ударили по Днепру: есть жертва, потерпевшие и разрушения (обновлено)

Из-за обстрела Днепра российскими войсками являются погибшие и пострадавшие.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстрел Днепра 24 июня

Обстрел Днепра 24 июня

Армия РФ 24 июня ударила по Днепру. Из-за вражеской атаки возник пожар, повреждена гражданская инфраструктура, в частности общежитие, гимназия, админздание.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Обстрел Днепра 24 июня

Обстрел Днепра 24 июня

Как уточнил мэр города Борис Филатов, после очередного вражеского обстрела в Днепре пострадали 14 школ и детских садов. Изуродовало также городскую больницу и поликлинику. Есть значительные разрушения в частном секторе.

«Предварительно есть один погибший», — отметил чиновник.

Власти продолжают собирать информацию и сообщать населению впоследствии.

Обстрел Днепра 24 июня

Обстрел Днепра 24 июня

Позже в ОВА уточнили, что в Днепре по состоянию на 13:00 один погибший и более 20 пострадавших.

«Среди них двое детей — 13-летняя девочка и парень 16 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести», — детализировал Лысак.

Он добавил: в Самаре двое погибших. Травмированы три человека.

Обстрел Днепра 24 июня

Обстрел Днепра 24 июня

Мы сообщали, что во вторник, 24 июня, в Днепре произошли взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога в 10:56 из-за угрозы баллистики. Российская армия атаковала областной центр.

Впоследствии стало известно, что из-за удара баллистики поврежден поезд Одесса-Запорожье. Сетью распространялась информация о прилете ракеты в само поезд, но ее опровергли.

«На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой. „Укрзализныця“ готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье», — отметили в компании.

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Дата публикации
Количество просмотров
886
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