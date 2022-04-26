Российские войска ударили по мосту через Днестровский лиман: глава Одесской области назвал цель оккупантов

Российские войска ударили по мосту через Днестровский лиман: глава Одесской области назвал цель оккупантов

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко выразил убеждение, что нанесенным российскими войсками ударом по мосту через Днестровский лиман в Затоке страна-агрессор пыталась отрезать часть области и создать напряженность на фоне событий в непризнанном Приднестровье.

Напомним, 26 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего был поврежден мост через Днестровский лиман в Затоке. Позже его открыли для реверсного проезда.

Свое мнение по поводу этих событий Марченко выразил в видеообращении, опубликованном в Сети.

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"Сегодня противник нанес удар по области тремя ракетами. Одна из них попала в мост через Белгород-Днестровский лиман, другая упала неподалеку, а третья упала в воду. Слава Богу, пострадавших нет", — сообщил глава области.

"Своими действиями враг пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне происходящего в Приднестровье", — отметил Марченко.

Он также призвал не подвергаться никаким возможным провокациям россиян и попыткам запугать жителей Одесской области подобными террористическими актами.

Глава области добавил, что ведутся ремонтные работы поврежденного железнодорожного полотна.

Напомним, нардеп от "Голоса", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что российские войска действительно планируют делать коридор в Приднестровье. Но это следующая задача, которую, как считают оккупанты, они сделают, когда выполнят свои поставленные задачи на Донбассе.

Стали известны имена еще двух жертв в результате ракетного удара в Одессе

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