Российские войска ударили по Николаеву ракетами "Торнадо-С", есть пострадавшие (фото)

Российские войска вечером 24 мая нанесли по Николаеву артиллерийский удар ракетной системой залпового огня "Торнадо-С". Один человек получил ранения.
В результате ракетного удара повреждена многоэтажка.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации 25 мая.
"В результате обстрела окрестностей города был нанесен значительный ущерб многоэтажному дому. Один человек получил ранения", – говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что сейчас продолжаются следственные действия по очередному эпизоду военных преступлений оккупантов против мирных жителей Николаева.
Напомним, в течение 23 мая российские войска тоже обстреливали Николаев, а также населённые пункты на границе с Херсонской областью. В тот день ранения получили 15 человек.
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