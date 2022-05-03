Российские войска ударили по шести железнодорожным станциям в центре и на западе Украины

Российские войска ударили по шести железнодорожным станциям в центре и на западе Украины

Повреждения инфраструктуры тяжелые, задержаны 14 пассажирских поездов.

Сегодня вечером российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.

Среди железнодорожников и пассажиров, по оперативной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщил руководитель "Укрзалізниці" Александр Камышин.

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Задержаны 14 пассажирских поездов. Первые из них уже уехали, остальные уедут в течение 2-х часов.

Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги.

Напомним, оккупанты обстреливали ракетами многие области: в Киевской, Львовской, Винницкой и Кировоградской областях были слышны взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил взрывы в своем городе. По его словам, в результате ракетного удара по Львову повреждены две электроподстанции, есть раненый.

Кроме того, российские оккупанты впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Закарпатью. Вражеская ракета попала в объект инфраструктуры.

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