Российские войска ударили по Сумской области, выпустив более 50 снарядов

Российские войска ударили по Сумской области, выпустив более 50 снарядов

Российские военные 27 апреля снова начали обстреливать Сумскую область, в частности только за полчаса оккупанты выпустили более полусотни снарядов.

Потери среди местных жителей в войне уточняются.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он уточнил, что российские войска открывали огонь по территории Эсманской громады.

"Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни прилетов по нашей территории за последние полчаса. Потери уточняются", – написал Живицкий.

Напомним, Луганская область тоже подвергается обстрелам российских оккупантов. Там 26 апреля погиб гражданский мужчина, разрушены семь домов.

В то же время в течение 27 апреля в Донецкой области в результате вражеских обстрелов тоже погиб мирный житель, еще восемь человек получили ранения.

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