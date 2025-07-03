Российские войска ударили по зданию ТЦК в Полтаве: есть погибшие

Столб дыма

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Сегодня, 3 июля около 9:00 армия РФ нанесла удар по городу Полтава. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

Об этом сообщают Сухопутные войска.

Как отмечается, из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома.

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«К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

В Полтавской ОВА детализировали: по предварительной информации, погибли два человека, 11 ранены.

По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 — ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы.

Информация о пострадавших уточняется и будет поставлена в известность дополнительно.

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«Среди пострадавших в Полтаве двое военных ТЦК и двое военнослужащих ВСУ, работавших там», — сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев «Общественному».

Напомним, утром 3 июля Полтава потерпела массированный удар российских беспилотников. Секретарь горсовета Екатерина Ямщикова призвала жителей сохранять спокойствие, воздержаться от публикации фото и видео с мест предполагаемых попаданий, а также не распространять информацию о работе сил ПВО.

Временный глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил, что в регионе были слышны звуки взрывов. Детали пока уточняются.