Российские войска ударили ракетами по Харькову: есть жертвы и раненые

Российские войска ударили ракетами по Харькову: есть жертвы и раненые

Глава области призвал жителей быть очень осторожными, ведь враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы.

Российские оккупанты 16 апреля нанесли ракетный удар по Харькову, в результате которого погиб человек, еще не менее 18 – получили ранения.

Об этом сообщил директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов, пишет "Суспильне Харьков".

Он отметил, что это только предварительные данные. Ранее харьковчане сообщили о взрыве.

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Ракетный удар подтвердил и глава Харьковской области Олег Синегубов.

"Россияне продолжают терроризировать мирное население Харькова и области. Сегодня снова в один из центральных районов города Харьков попала ракета оккупантов. 18 человек травмированы и госпитализированы в медицинские учреждения. К сожалению, один человек погиб на месте", – говорится в сообщении Синегубова.

Он добавил, что сейчас спасатели работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия удара. Глава области призвал жителей быть очень осторожными, ведь враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы.

Напомним, за предыдущие сутки, 15 апреля, из-за артиллерийских обстрелов в Харьковском районе погибли 9 человек, еще 60 – попали в больницу. Враг не может зайти в Харьков, но отчасти блокирует его.

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