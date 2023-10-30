Российские войска ударили ракетами по окраине Запорожья: где произошло попадание

В понедельник, 30 октября, в 11:28 российская армия нанесла ракетный удар по Запорожскому району. Произошло попадание по объекту инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Около 11:28 враг нанес ракетный удар по Запорожскому району. В результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры", — говорится в сообщении главы ОВА.

По словам Малашко, предварительно, оккупационные войска применили во время атак баллистику. Информация о пострадавших не поступала.

Сейчас на месте прилета работают специалисты ГСЧС, которые ликвидируют последствия атаки.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев отметил, что оккупанты атаковали окрестности Запорожья: "Повреждение получило помещение коммунального учреждения".

К слову, воздушная тревога в Запорожской области продолжалась с 11:06 до 13:00. Во время тревоги в Запорожье раздался звук взрыва.

Как сообщалось, утром 30 октября россияне ударили ракетами по судоремонтному заводу в Одесской области. Повреждены административное здание и техника предприятия. Кроме того, пострадали два человека.

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