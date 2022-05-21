Российские войска ударили ракетами по предприятию с удобрениями в Одесской области: фото разрушений

Российские войска ударили ракетами по предприятию с удобрениями в Одесской области: фото разрушений

Российские войска 20 мая нанесли удар крылатой ракетой воздушного базирования по промышленному предприятию с удобрениями в Одесской области. На месте вспыхнул пожар.

В результате попадания вражеской ракеты на территории предприятия образовалась воронка диаметром 12 м и глубиной 3 м. Разрушены промышленные объекты.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" 21 мая.

"Произошел взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС его быстро ликвидировали. Ни пострадавших, ни угрозы природной среде и здоровью гражданского населения нет", – говорится в сообщении.

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Там добавили, что следователи Управления СБУ в Одесской области внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по статье о чрезмерной жестокости в войне, грубом пренебрежении ее законами и обычаями.

Напомним, в целом российские оккупанты 20 мая выпустили четыре ракеты по Одесской области. К счастью, никто не пострадал.

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